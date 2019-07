Oud-jeugdspelers MVV dood door ongeluk België

Twee van de vijf inzittenden van een auto die zaterdagochtend in het Belgische Kortessem omkwamen door een ernstig verkeersongeval, waren voormalige jeugdspelers van voetbalclub MVV. De auto boorde zich in de muur van een café. Daarbij kwamen de vijf inzittenden om het leven.

Mo Nitcheu (19) en Gerrit Bos (22), twee voormalige spelers in jeugdelftallen van MVV Maastricht, overleden bij dit ongeval, maakte MVV zaterdagavond bekend.

MVV noemt het “verschrikkelijk nieuws”, en “wenst familie en vrienden heel veel sterkte met dit zware verlies”.

Nederlander Bos vertrok na enkele jaren bij MVV gespeeld te hebben vanuit Maastricht om bij KRC Genk te gaan voetballen. De uit Kameroen afkomstige Nitcheu kwam vrijdagavond nog voor STVV uit in de oefenwedstrijd tegen VVV Venlo. Nitcheu viel in tijdens de tweede helft van het duel dat in 3-3 eindigde.

Mo Nitcheu gold bij de Belgische eerste divisieclub STVV als “beloftevolle speler”. STVV spreekt op zijn website van “een groot verlies”.

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur zaterdagochtend toen de bestuurder door onbekende oorzaak de controle over het stuur verloor, en frontaal tegen een gevel van een café aanreed.

Burgemeester Tom Thijsen van Kortessem zei tegen de Belgische krant De Standaard dat de auto waarin de vijf zaten, met “bijzonder hoge snelheid” tegen het lege café reed. De gevel van de kroeg is gedeeltelijk ingestort, aldus de krant. De toegesnelde politie kon niets meer doen: de vier mannen en een vrouw in de auto waren volgens de Standaard op slag dood.