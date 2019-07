Ranking the Stars terug op tv, bij RTL5

Ranking the Stars keert terug op televisie. Het programma, dat de afgelopen jaren werd uitgezonden door BNNVARA verhuist naar RTL, bevestigt de zender na berichtgeving van het AD. In het najaar is de show voor het eerst te zien op RTL 5.

De presentatie blijft in handen van Paul de Leeuw, die in november een contract tekende bij RTL. Hij presenteerde het programma jarenlang bij de NPO, waar het een van zijn grote succesnummers was.

Opvallend genoeg kiest RTL ervoor om het programma bij RTL 5 te stallen. “De scherpte en humor van het programma passen heel goed bij wat onze kijkers daar van ons willen zien”, zegt RTL-programmabaas Peter van der Vorst in een reactie. “‪Paul de Leeuw‬ is met zijn team bezig met de voorbereidingen en werkt aan de samenstelling van het panel. Daarover binnenkort meer.”

BNNVARA maakte in mei bekend te stoppen met Ranking the Stars, omdat het programma te veel entertainment zou zijn.

In het programma, dat in 2006 voor het eerst op televisie te zien was, nemen loslippige BN’ers elkaar de maat, beantwoorden ze niet-alledaagse vragen en doen ze openhartige bekentenissen.