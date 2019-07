Theaterspecial over Beethoven

Tv-presentator, programmeur en muziekdeskundige Floris Kortie gaat met pianiste Vera Kooper een theaterspecial over Ludwig van Beethoven maken en uitvoeren: Het jaar 250 na Beethoven. De voorstelling zal bestaan uit muziek van de componist, zijn levensverhaal en bijzonder archiefmateriaal.

Kortie, de sidekick van presentator Paul Witteman in het wekelijkse tv-muziekprogramma Podium Witteman, vertelt en speelt het levensverhaal van Beethoven, die kampte met een onmogelijke liefde, doofheid, onhandigheid en andere tegenslagen. Vera Kooper, recent afgestudeerd aan het conservatorium van Basel en nu gecoacht door Beethovenspecialist Ronald Brautigam, speelt delen uit Beethovens pianosonates. Ook is er aandacht voor historische momenten, mythevorming rond de componist en de omgang door anderen, van rappers tot nazi’s, met het icoon Beethoven.

Gijs de Lange regisseert de voorstelling, die 27 januari 2020 in de Amsterdamse Kleine Komedie in première gaat en een tour zal maken door het hele land. De Lange is bij een groot publiek bekend van onder meer de rol van Floris Callewaert in de tv-reeks Gooische Vrouwen en regisseerde ook Alex Klaassen in zijn succesvoorstelling Showponies.