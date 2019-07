In het Groningse Kiel-Windeweer staat een kippenschuur in brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Er komt bij de brand veel rook vrij, die richting Veendam en Wildervank trekt. Omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden. Onbekend is om hoeveel kippen het gaat.