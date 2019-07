Nederland prolongeert wereldtitel robotvoetbal

Nederland heeft zondag in Sydney de wereldtitel robotvoetbal geprolongeerd. De ploeg Tech United uit Eindhoven won in de finale van het toernooi RoboCup met 6-4 van de Chinese robots, verenigd in het team Water.

De Eindhovenaren stonden voor de twaalfde keer op rij in de finale en pakten voor de vijfde keer de titel. In 2017 speelde het team in de eindstrijd ook tegen China, maar ging toen onderuit.

De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal. Dat gebeurt in twee helften van een kwartier, op een veld van 18 bij 12 meter. De robots zijn geprogrammeerd, maar zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig en zijn de mensen slechts toeschouwer.

Nederland speelde dit keer met Sari van Verenstaal, Lieke Motors, Jackie Groenestroom, Dominique Bluetooth, Lineth Rekenbrein en Vivianne Wielema, naar de Oranje Leeuwinnen. Het was razend spannend. Aan het eind maakte Nederland, dat achter stond, de gelijkmaker pas. In de verlenging scoorden de Nederlandse robots nog twee keer.