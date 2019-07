Politie: kom niet zelf zoeken naar Loes

De politie doet het dringende verzoek aan mensen om niet naar het Gelderse dorp Oene te komen om te zoeken naar de vermiste Loes uit Epe. De 18-jarige jonge vrouw is sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist nadat ze bij een feestje in Oene was geweest.

“We willen voorkomen dat eventuele sporen gewist worden”, aldus de politie. De politie heeft zondagmiddag een boot en helikopter ingezet om haar te zoeken. Bekenden van haar zijn ook bezig met zoeken in de buurt waar het feest was.

Er is volgens de politie sprake van een urgente vermissing. Ze is in de nacht van vrijdag op zaterdag iets voor 4.00 uur op een elektrische fiets vertrokken richting Vaassen. In de buurt van de Deventerweg/Vloeddijk in Oene is ze voor het laatst gezien.

Mensen die spullen van haar vinden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ze droeg een opvallende gele jas, aldus de politie. Er is ook een foto gedeeld van een soortgelijke fiets waarop ze reed.