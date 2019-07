Met vechtlust, teamspirit en slimheid hebben de Oranjevrouwen een prestatie neergezet waar Nederland trots op mag zijn. Dat liet premier Mark Rutte weten na de met 2-0 verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten.

“De teleurstelling zal ongetwijfeld nog overheersen na deze verloren finale, maar ze kunnen Frankrijk met opgeheven hoofd verlaten”, aldus de minister-president in een tweet. De finale werd gespeeld in stadion Parc OL in het Franse Lyon.