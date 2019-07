Timmermans accepteert nederlaag tandenknarsend

Frans Timmermans, die in de race was voor het voorzitterschap van de Europese Commissie maar voor de functie werd gepasseerd, heeft zondag voor het eerst iets van zich laten horen. “Het is net als Dylan Groenewegen in de Tour de France, je valt keihard vlak voor de finish terwijl je droomt van de overwinning. Maar daarna moet je opstaan en gewoon doorfietsen.” Dat meldt de NOS.

Timmermans accepteert tandenknarsend de beslissing van de Europese regeringsleiders om de Duitse Ursula von der Leyen tot voorzitter te kiezen, aldus de NOS die hem sprak op de universiteit van Leuven in Belgiƫ. De regeringsleiders willen hem wel opnieuw als vicevoorzitter van de commissie.

Timmermans zegt de 60-jarige Duitse minister van Defensie Von der Leyen niet zo goed te kennen. “Dus dus moeten we eerst een inhoudelijk gesprek hebben voor ik ja zeg tegen deze functie.”