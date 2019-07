Verlies Oranje gezien op festivals en pleinen

In stadion Parc OL in het Franse Lyon en in Nederlandse huiskamers, café’s en op festivals hebben Nederlanders de voetbalsters met 2-0 zien verliezen van wereldkampioen Verenigde Staten. Volgens de KNVB waren er zeker 4500 Nederlanders in het uitverkochte stadion dat plaats biedt aan 60.000 toeschouwers.

Publiek bij rondreizend theater De Parade in het Haagse Westbroekpark zag de WK-finale op grote schermen. Bij het festival Down the Rabbit Hole in Beuningen volgden circa 25.000 bezoekers de WK-finale op grote schermen, zei een woordvoerder van organisator Mojo.

Ook in veel steden stonden schermen opgesteld in café’s en op straat, onder meer op het Rodetorenplein in Zwolle, het Utrechtse plein Janskerkhof, het Vroesenpark in Rotterdam en Strandzuid in Amsterdam.

Koning Willem-Alexander was met zijn dochters Amalia en Ariane naar Frankrijk gereisd. KNVB-voorzitter Michael van Praag zat naast de koning en zijn jongste en oudste dochter. Of de andere gezinsleden, koningin Máxima en prinses Alexia, de wedstrijd thuis of ergens anders hebben gezien, kon een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) niet zeggen.