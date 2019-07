WK-finale ook op veel festivals te zien

Fans van de Oranjeleeuwinnen die zondag een festival bezoeken, hoeven niet bang te zijn iets te missen van het WK. Op verschillende festivals is de finale, waarin Nederland het opneemt tegen de Verenigde Staten, gewoon te zien.

Op Down the Rabbit Hole, in het Gelderse Ewijk, is de wedstrijd te volgen op een groot scherm, evenals op Wish Outdoor in Beek en Donk en op Muze Misse in Oss. Ook op het terrein van We Are Electric Weekender, in Boxtel, komt een groot scherm. “Zeker in deze tijd heeft vrijwel iedereen genoeg MB’s en bereik om de wedstrijd op de mobiel te bekijken, maar dan krijg je duizenden mensen die ieder voor zich zitten te kijken”, zegt organisator Paul Brouwer.

Het rondreizende theaterfestival De Parade, dat vanaf vrijdag tot en met volgende week zondag neerstrijkt in het Westbroekpark in Den Haag, heeft eveneens besloten de finale uit te zenden. Dat gebeurt onderin de Theatertoren, zegt de woordvoerster van De Parade.