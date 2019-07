Aan de Meijersweg in Hengelo wordt een grote brand in de Theresiakerk. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt.

De kerk staat middenin een woonwijk, maar er is nog geen melding van gewonden. Er komt veel rook vrij die richting Enschede trekt. De brandweer adviseert ramen en deuren gesloten te houden.