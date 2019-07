Loes uit Epe reed in sloot en verdronk

Het 18-jarige meisje Loes uit het Gelderse Epe, naar wie het hele weekend intensief is gezocht, is tegen een boom gefietst, daarna in de sloot terechtgekomen en verdronken. Het ongeluk gebeurde aan de Middendijk in het dorp Nijbroek. Dat heeft de politie maandag laten weten op verzoek van de familie van het slachtoffer.

Het meisje kwam zaterdagmorgen vroeg na een feest niet thuis. Zaterdagmiddag deed de politie een oproep om naar haar uit te kijken. Dat bracht een grote zoektocht op gang in de wijde omgeving van Epe. De politie zocht met honden en een helikopter en tal van bekenden en vrijwilligers speurden de omgeving af. Zondagmiddag vonden speurders langs de Middendijk het lichaam van het meisje en haar fiets.

De politie kamde daarna de omgeving uit omdat er sprake kon zijn van een misdrijf, maar zondagavond bleek dat ze een ongeluk had gehad.

Haar vroegere school in Heerde en haar korfbalclub in Vaassen hebben herdenkingen voor het meisje georganiseerd. Burgemeester Hans van der Hoeve van Epe heeft maandag hulpdiensten en vrijwilligers die het hele weekend in touw waren bedankt. “Het nieuws heeft mij diep geraakt”, verklaart hij.