AIVD wil ‘staatsgeheimen’ uit boek geschrapt

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wil voorkomen dat een boek van een Volkskrant-journalist verschijnt dat staatsgeheimen zou bevatten. De AIVD stapt naar de rechter om af te dwingen dat verslaggever Huib Modderkolk enkele gedeelten schrapt.

In Het is oorlog, maar niemand die het ziet, dat over digitale spionage gaat, schrijft de onderzoeksjournalist over een operatie van de AIVD. Hij noemt daarbij volgens de dienst “namen van medewerkers, bronnen, operatienamen en andere informatie” waardoor hij bronnen in gevaar zou kunnen brengen.

Als het boek toch mét deze passages verschijnt, dan doet de AIVD aangifte tegen Modderkolk, gaf de dienst hem in een brief te verstaan. “Dan maakt hij zich schuldig aan een strafbaar feit, en het is onze verantwoordelijkheid om dan in actie te komen.”

Volgens de Volkskrant heeft Modderkolk in sommige passages al de schaar gezet op verzoek van de AIVD. Maar meer vindt hij niet nodig, ook omdat de operatie al is afgerond. Dat de inlichtingendienst nu naar de rechter stapt en dreigt met een aangifte tegen Modderkolk, is volgens hoofdredacteur Philippe Remarque “eigenaardig” en een “onnodig forse stap”.

Uitgever Joost Nijsen neemt de zaak nog hoger op. “Als een ‘luis in de pels’ zodanig gekuist en gestript wordt dat er geen haar in de pels meer overblijft en het boek daarmee aan geloofwaardigheid inboet, komt de onafhankelijke journalistiek en feitelijk de democratie in gevaar”, waarschuwt hij. “Dat zal een verstandige rechter zeker beamen.”

Modderkolks boek zou over een kleine twee maanden verschijnen. Het is nog niet gedrukt.

De AIVD ziet de rechtszaak “met vertrouwen tegemoet”.