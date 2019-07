Hoge Raad oordeelt over omkopingszaak Van Rey

De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak in de omkopingszaak van oud-wethouder Jos van Rey van Roermond. De advocaat-generaal had eerder al geadviseerd om de veroordeling in stand te houden, het is aan de Hoge Raad om dit advies al dan niet over te nemen.

Van Rey is vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar en ook mag hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt uitvoeren. De voormalig bestuurder en oud-senator was door het gerechtshof in Den Haag schuldig bevonden aan het aannemen van giften van de projectontwikkelaar en drie andere lokale ondernemers. Het ging onder meer om reisjes naar voetbalwedstrijden en vastgoedbeurzen in het buitenland.

De vroegere VVD’er kreeg zijn straf ook voor witwassen, stempasfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie over de sollicitatieprocedure van een nieuwe burgemeester in zijn stad.

Bij de rechtbank in Rotterdam loopt ook nog een ontnemingszaak tegen Van Rey. Het Openbaar Ministerie wil via de rechter een kleine drie ton van de ex-VVD’er terug te vorderen. De uitspraak van de Hoge Raad kan invloed hebben op deze kwestie.