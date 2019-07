Invallen in Breda in groot witwasonderzoek

De politie heeft dinsdagochtend in Breda zes invallen gedaan in het kader van een groot witwasonderzoek. Ook werden twee andere panden in West-Brabant onderzocht.

Volgens de politie is het doel om bewijs te vergaren in een onderzoek dat al langer loopt. Er wordt daarbij ook gekeken of de panden van dezelfde persoon of familie zijn.

Op de Haagdijk heeft de politie invallen gedaan in drie panden. Gezocht wordt naar onder meer papieren, bonnetjes en laptops.

Er zijn zover bekend geen arrestaties verricht.