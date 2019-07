Kabinet wil zwaarste vuurwerk verbieden

Het kabinet wil de verkoop van het zwaarste consumentenvuurwerk aan banden leggen. Dat bevestigen coalitiebronnen na berichtgeving door meerdere media.

Het gaat om vuurwerk in de categorie F3, waaronder honderdduizendklappers en Chinese rollen. Volgens de politie gaat het in de F3-categorie om “vuurwerk met middelmatig gevaar”, dat vooral bestemd is voor professioneel gebruik.

Het verbod is recent beklonken in de coalitie en zal pas gelden voor de jaarwisseling van 2020-2021. Het kabinet zal het besluit “op korte termijn” naar buiten brengen. De VVD en het CDA zagen lange tijd niets in een verbod, onder meer omdat het handhaven moeilijk zou zijn. De ChristenUnie pleitte in 2017 als eerste coalitiepartij voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zoals wordt bepleit door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de politie.

In een reactie laat de politie weten dat het plan waarover nu wordt bericht “onvoldoende” zou zijn. “Het breed gedragen appel van burgemeesters, politiepersoneel, hulpverleners, artsen om met meer maatregelen te komen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen, wordt door het kabinet niet gehoord”, zegt een woordvoerder.