Kinderbijdrage voor meer ouders in 2020

Meer ouders hebben vanaf volgend jaar recht op het zogenoemde kindgebonden budget, een bijdrage voor ouders met kinderen tot 18 jaar. De inkomensgrens wordt aangepast.

De Eerste Kamer schaarde zich dinsdag op de laatste vergaderdag voor het zomerreces unaniem achter het voorstel, nadat eerder de Tweede Kamer had ingestemd.

Later dit jaar stemmen beide Kamers nog over een aanvullend voorstel van het kabinet om het kindgebonden budget volgend jaar te verhogen. De regering wil de bijdrage in de kosten voor kinderen aanpassen aan de gestegen prijzen (indexeren).

Aanvankelijk had het kabinet geen zin in die indexatie volgend jaar. Daarmee wilde de regering geld besparen dat nodig is om een fout bij de Belastingdienst te herstellen. Honderdduizenden ouders liepen per abuis tijdelijk het kindgebonden budget mis. Die ouders krijgen een deel van de gemiste bijdrage alsnog uitgekeerd. Maar door volgend jaar niet te indexeren, zouden minima en alleenstaande ouders extra worden gedupeerd.