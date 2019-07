‘Amsterdam heeft in 2050 klimaat Parijs’

Het klimaat in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is in 2050 vergelijkbaar met dat in het hedendaagse Parijs. Dat blijkt uit een analyse van wetenschappers van Crowther Lab, dat onderdeel uitmaakt van de Zwitserse universiteit ETH Zürich.

De onderzoekers melden dat 77 procent van de steden in de wereld tegen 2050 te maken krijgt met een “opvallende verandering” in klimaatomstandigheden. Het gaat in sommige gevallen zelfs om omstandigheden die momenteel niet worden ervaren in bestaande grote steden, stellen ze in een verklaring.

In Europa wordt het zowel in de zomer als in winter warmer, waarschuwen de wetenschappers. Ze willen het voor mensen tastbaarder maken wat klimaatverandering betekent voor hun eigen leefomgeving. Er is onder meer een interactieve kaart gemaakt, waarop te zien is hoe het klimaat in steden naar verwachting zal veranderen.

“Het klimaat in Londen zal in 2050 vergelijkbaar zijn met het klimaat nu in Barcelona, Madrid met Marrakesh, Moskou met Sofia”, sommen ze op in een verklaring. Uit de kaart blijkt dat de maximale temperatuur tijdens de warmste maand in Amsterdam in 2050 waarschijnlijk 3,4 graden hoger ligt dan nu nog het geval is.

Wetenschapper Tom Crowther zegt dat de grootste uitdaging in klimaatwetenschap niet langer is om precies te meten wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Het gaat er volgens hem nu vooral om mensen zover te krijgen dat ze de concrete gevolgen ervan visualiseren zodat ze in actie komen.

“De geschiedenis heeft herhaaldelijk uitgewezen dat data en feiten alleen onvoldoende zijn om mensen van gedachten te doen veranderen of ze ertoe aan te zetten in actie te komen”, zegt hoofdonderzoeker Jean-François Bastin. Uit berichten over klimaatverandering zou momenteel onvoldoende naar voren komen hoe acuut het probleem is.

“Het is bijvoorbeeld moeilijk om te visualiseren hoe een temperatuurstijging van 2 graden, of veranderingen in de gemiddelde temperatuur in 2100, het dagelijks leven kunnen beïnvloeden.”