Duizenden poststukken begraven in bos

In de bossen rondom Laren zijn duizenden poststukken aangetroffen. De post was daar begraven in acht kuilen van ongeveer een meter diep. Een passant zag dat er behoorlijk was gegraven en trof een deel van een schep aan. Hij besloot dat te melden bij de politie.

“De collega’s hebben in het bos gegraven en troffen daar meerdere gaten met daarin duizenden poststukken. De poststukken liggen er waarschijnlijk nog niet zo lang omdat ze nog in zeer goede staat zijn”, meldt Politie Gooise Meren op social media. Verscheidene omwonenden reageren op het bericht en zeggen dat zij nog post missen.

De politie wilde niet bekendmaken om welk postbedrijf het gaat. Het postbedrijf komt in actie om alles op te ruimen en gaat zijn best doen om alle post die nog in goede staat is alsnog te verzenden.