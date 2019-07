Flink minder ov-boetes voor studenten

Studenten lopen minder snel tegen een boete aan wegens het te laat beëindigen van hun ov-kaart. In de eerste maanden van 2018 werd voor 13,2 miljoen euro aan boetes opgelegd, in diezelfde periode van dit jaar is dat bedrag gedaald tot 4,1 miljoen euro.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Om het aantal boetes te laten dalen kondigde OCW eind 2017 maatregelen aan die volgens het ministerie tot deze daling hebben geleid.

Minister Van Engelshoven: “Aan het einde van de studietijd komt er veel op studenten af. Daardoor schoot het op tijd stopzetten van het reisproduct op de ov-kaart er geregeld bij in, of hadden zij simpelweg niet op hun netvlies wanneer precies zij dat moesten doen. Samen met DUO en de vervoerders konden we maatregelen doorvoeren waardoor we ervoor zorgen dat minder studenten een boete in de bus krijgen. De belangrijkste maatregel is dat studenten geen boete meer krijgen als ze niet met hun reisproduct blijven reizen.”

Het terugdringen van de boetes is onder andere bereikt met meer mails en brieven aan studenten om ze te waarschuwen dat ze hun studenten-ov op tijd bij een ophaalautomaat moeten stopzetten. Verder zijn er filmpjes met uitleg gemaakt en is er aandacht op sociale media.