Klapperborden terug op drie NS-stations

Op drie NS-stations, te weten Utrecht, Den Haag en Rotterdam, keren eind dit jaar de bekende ‘klapperborden’ met reisinformatie terug. ProRail en de Nederlandse Spoorwegen steken het bord in een nieuw jasje. Het vernieuwde klapperbord is een digitaal scherm en toont de vertrektijden van het komende halfuur.

De NS hoopt de reisinformatieschermen aan het einde van dit jaar te hebben opgehangen. Volgens de NS is per stationshal bekeken wat de juiste locatie is voor het reisinformatiescherm. Daarbij is rekening gehouden met de loopstromen, de leesbaarheid vanuit alle hoeken van de hal en het stationsinterieur.

Op Utrecht Centraal keert het scherm van 8 bij 4,5 meter terug op de oude en vertrouwde plek, midden in de stationshal. Voor de schermen op de stations in Den Haag en Rotterdam is na de verbouwing een nieuw plekje gevonden.