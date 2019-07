Max en Simba populairst voor hond en kat

Max is opnieuw de populairste naam voor een hond, voor een kat was het afgelopen jaar Simba het meest in trek, blijkt uit het jaarlijkse overzicht van huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg.

Bij de hondennamen staat Max al vier jaar bovenaan, vermoedelijk door de populariteit van Formule 1-coureur Max Verstappen, geeft de verzekeraar aan. De enige nieuwe hondennaam in de top vijf is Lola op de vijfde plek, achter Bella, Pip en Bo.

Bij de katten zijn meer verrassingen te noteren. De favoriet van vorig jaar Luna verdween uit de top en huidige nummer één Simba is nieuw in de top vijf, evenals Bella (3) en Milo (5). Koplopers Simba en Nala zijn twee namen uit The Lion King. De dierenverzekeraar verwacht dat deze kattennamen nog wel even in trek zullen blijven omdat volgende week een remake van The Lion King in première gaat.

Het namenonderzoek wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd door Reaal Dier & Zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.