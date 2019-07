Nesten jeukrupsen Vierdaagsekamp verwijderd

De gemeente Heumen heeft 75 nesten van de eikenprocessierups weg laten halen van Kamp Heumensoord, het onderkomen van de militaire deelnemers aan de Vierdaagse. Defensie heeft de contactpersonen van de 33 nationaliteiten die meelopen geïnformeerd over de jeukrups. De geneeskundige dienst heeft extra materiaal ingeslagen om jeukbulten en andere klachten te bestrijden, aldus een woordvoerster van Defensie woensdag.

Heumensoord, op de grens tussen Nijmegen en Heumen, is een loofbos met veel eikenbomen. Ondanks de bestrijding is het volgens Defensie niet zeker dat alle nesten weg zijn. Wel zeker is dat rondom de bomen waarin nesten zaten veel brandharen van de rupsen zijn verspreid. Die brandharen kunnen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. Heumensoord herbergt tijdens de Vierdaagse ongeveer 7500 mensen.

Alle gemeenten die de Vierdaagse volgende week aandoet zijn druk met extra inspecties op eikenprocessierupsen. Onder meer langs de bekende Zevenheuvelenweg in Groesbeek, op de route van de derde loopdag, zijn nog veel nesten gevonden. Langs de parcoursen van de Vierdaagse wordt met borden en linten gewaarschuwd voor rupsenoverlast.