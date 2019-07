‘Nieuwe klachtencommissie ministerie Justitie’

Werknemers die klachten hebben over de gang van zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen in de toekomst terecht bij een driekoppige onafhankelijke commissie. Hierover hebben bonden woensdag overeenstemming bereikt met het ministerie, meldt FNV. Aanleiding voor het instellen van de commissie zijn recente affaires rond klokkenluiders bij het ministerie en werknemers die zich niet veilig voelen.

In de commissie komt iemand te zitten namens het ministerie, iemand namens de werknemers en een voorzitter. Volgens een woordvoerder van de FNV worden de functies zodanig ingeschaald, dat zwaargewichten kunnen worden geworven. De bedoeling is dat de commissie er na de zomer is en in elk geval “een aantal jaren” aan de slag gaat.

Het ministerie is onder meer in opspraak gekomen door de zogenoemde WODC-affaire. Onafhankelijke wetenschappers van het instituut werden onder druk gezet om met bevindingen te komen die in het straatje passen van het ministerie.