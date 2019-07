Uitspraak zaak LTO tegen NVWA over fipronil

De rechter doet woensdag uitspraak in de zaak die LTO Nederland heeft aangespannen tegen de NVWA over de fipronilcrisis in 2017. Volgens de landbouworganisatie had de schade bij pluimveehouders voorkomen kunnen worden als de toezichthouder haar taken beter had uitgevoerd.

Volgens LTO is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nalatig geweest en is er onrechtmatig gehandeld. Door dit handelen is de eiermarkt ingestort en is uiteindelijk 65 tot 75 miljoen euro schade ontstaan. Dit had volgens de belangenorganisatie voorkomen kunnen worden, als de overheid eerder en beter in actie was gekomen.

Heel veel kippenboeren huurden het bedrijf ChickFriend in om hun stallen te behandelen tegen bloedluis. Achteraf bleek dat ChickFriend daarvoor het verboden middel fipronil gebruikte, dat in kippen en eieren terechtkwam. 3,5 miljoen kippen en miljoenen eieren moesten vernietigd worden en 180 kippenbedrijven gingen op slot. Nog steeds zijn sommige bedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten.

LTO spande de zaak eerder dit jaar aan namens 124 kippenboeren en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Als de civiele rechter het met de eisers eens is, opent dat de weg naar procederen om schadevergoeding. Want de getroffen eierboeren moeten zelf opdraaien voor de kosten, aangezien de overheid vindt dat de schade ondernemersrisico is.

De uitspraak van de rechter in Den Haag komt naar verwachting om 10.00 uur.