Vorst aan de grond in oosten van het land

In het oosten van het land heeft het in de nacht van dinsdag op woensdag aan de grond gevroren. De temperatuur daalde bij meetpunt Twente, bij het voormalige vliegveld, naar -0,7 graden, meldt Weeronline. Vorige week kwam het bij datzelfde meetpunt al tot een recordlage julitemperatuur van -1,6 graden.

Vorst aan de grond komt in juli niet vaak voor: afgelopen nacht was pas de dertiende keer dat in de maand ergens in Nederland grondvorst werd gemeten.

Op de normale waarneemhoogte, op 1,5 meter, heeft het niet gevroren. In Hupsel werd het met 4,6 graden het koudst.