Aangifte Marco Kroon om letsel bij aanhouding

Militair Marco Kroon heeft blijvend letsel aan zijn hand opgelopen tijdens zijn aanhouding tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart. Hij heeft aangifte gedaan tegen drie agenten wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. Het letsel van Kroon is ontstaan door de hardhandige manier waarop agenten met zijn handboeien zijn omgegaan, waardoor zijn botvlies beschadigd is geraakt.

Dat bracht zijn advocaat Geert-Jan Knoops donderdag naar voren bij de militaire politierechter in Arnhem, waar Kroon zich moet verantwoorden voor wildplassen en vermeend wangedrag toen de politie hem daarop aansprak. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van mishandeling van een agent met een kopstoot, schennispleging omdat hij met zijn geslachtsdeel zwaaide en belediging van agenten door zijn middelvinger omhoog te steken.

De raadsman zei daarover dat beelden die zijn gemaakt van de aanhouding van de drager van de Militaire Willems-Orde niet stroken met de verklaringen die de agenten erover hebben afgelegd. Er zijn tegenstrijdigheden, ook over de kopstoot die majoor Kroon al dan niet heeft gegeven. Het gaat om een zijdelingse beweging van zijn hoofd en dat is volgens de advocaat anders te duiden. Er moet volgens Knoops meer onderzoek worden gedaan.

De kwestie is volgens hem zo complex dat het proces beter kan worden behandeld door drie rechters in plaats van één politierechter. “Het gaat om méér dan een wildplaszaak. Het gaat ook over de rechtmatigheid van overheidsoptreden”, aldus Knoops. Het OM verzet zich niet tegen uitstel, maar vindt dat de zaak bij de politierechter kan blijven. Ook vindt de aanklager dat de aangifte geen onderdeel is van deze zaak, omdat het om andere agenten gaat dan degenen die hem aanhielden.