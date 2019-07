‘Herdenking Market Garden groter dan ooit’

Er zijn in september rond de herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in het Rijk van Nijmegen meer activiteiten en evenementen dan ooit. Dat komt omdat de belangstelling voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd aldoor maar toeneemt.

“Bij de vijftigste herdenking dachten we dat het wel zou ophouden, maar niets is minder waar”, zei de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls donderdag in Nijmegen. Het is in september 75 jaar geleden dat de geallieerde opmars door West-Europa tot stilstand kwam in het Rijk van Nijmegen, omdat de Britten de Rijnbrug bij Arnhem niet konden veroveren. De Nijmeegse regio en de Betuwe werden frontgebied.

Bruls: “De meeste van de honderden gedenkstenen en monumenten in deze regio die herinneren aan september 1944, zijn pas na 2000 gerealiseerd. Dat zegt genoeg over de grote aandacht.”