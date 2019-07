Kroongetuige had Blackberry in cel

De kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, Nabil B., heeft na zijn arrestatie enige tijd een Blackberry in zijn cel gehad, waarmee hij versleutelde berichten kon versturen en ontvangen, zogeheten pgp-berichten (Pretty Good Privacy). Dat bleek tijdens het eerste openbare verhoor van B., die getuigt tegen onder anderen de voortvluchtige Ridouan Taghi, volgens justitie de onbetwiste leider van een organisatie die een reeks moorden op zijn geweten zou hebben.

Het bestaan van de telefoon kwam boven water door vragen van Nico Meijering, advocaat van verdachte Mohammed R. (37). Het Openbaar Ministerie (OM) zei “tot voor kort” niet te hebben geweten dat B. het toestel op cel had.

B. (32) wilde niet zeggen hoe hij het apparaat in zijn bezit heeft gekregen, noch waar het nu is. Hij zei dat hij het toestel nodig had bij de voorbereiding van zijn besluit als kroongetuige met justitie in zee te gaan. “Dat was de zwaarste beslissing die ik ooit heb genomen.”

B.’s advocaat zegde na overleg toe dat de telefoon op korte termijn wordt overgedragen aan het OM, zodat hij kan worden onderzocht.

Volgens Meijerings cliënt Mohammed R. is spijtoptant B. een “manipulator, een leugenaar”. “Ik ken die jongen beter dan wie dan ook”, aldus R. “Hij kan mensen voor de gek houden, dat heeft hij bij ons ook gedaan.”

B. verklaarde dat hij via de telefoon met Mohammed R., diens broer Saïd en Ridouan Taghi heeft gecommuniceerd, om geruchten te ontzenuwen over zijn overlopen naar justitie. “Ik maakte me zorgen over mijn familie. Als de geruchten waar zouden blijken, zou ik meerdere familieleden hebben verloren.”

Toen in maart 2018 bekend werd dat B. kroongetuige was geworden, werd een week later in Amsterdam zijn broer Reduan doodgeschoten.