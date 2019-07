Politie neemt Blackberry kroongetuige in beslag

De politie heeft donderdag aan het begin van de avond de Blackberry van Nabil B. in beslag genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). B. is kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, rond de veronderstelde moordorganisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Donderdag kwam tijdens een verhoor van B. in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol aan het licht dat B. de telefoon in het najaar van 2017 in zijn cel heeft gehad.

Met de telefoon kon B. versleuteld communiceren, via zogeheten pgp-berichten (Pretty Good Privacy). Hij verklaarde dat hij vanuit zijn cel contact heeft gehad met onder anderen Taghi en enkele vermeende handlangers. Volgens B. had hij het toestel nodig bij de voorbereiding van zijn stap kroongetuige te worden en om bij de top van de organisatie geruchten te ontzenuwen dat hij naar justitie was overgelopen. Hij maakte zich naar eigen zeggen ernstige zorgen over de veiligheid van zijn familie. B.’s broer Reduan is in maart 2018 doodgeschoten, kort nadat bekend was gemaakt dat het OM een kroongetuigendeal met Nabil had gesloten.

Het OM zei donderdag ter zitting dat het het “tot voor kort” niet heeft geweten van het bestaan van het toestel, noch dat B. er in detentie over beschikte. B.’s advocaat zegde toe het apparaat op korte termijn aan justitie te zullen overdragen.

Het OM zal de inhoud van de Blackberry onderzoeken, aldus een woordvoerder. Taghi en vijftien medeverdachten, onder wie kroongetuige B., worden verdacht van een reeks liquidaties.