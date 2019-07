Station Sloterdijk krijgt opknapbeurt

Station Amsterdam Sloterdijk krijgt een opknapbeurt om te kunnen voldoen aan een toenemend aantal reizigers. Ook komen er betere verbindingen tussen treinen, metro’s, trams en bussen en moet er meer samenhang komen tussen het station en het gebied eromheen, dat flink in ontwikkeling is.

NS, ProRail, gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam hebben in een intentieovereenkomst afgesproken dat ze van Amsterdam Sloterdijk een “modern station maken dat klaar is voor de toekomst”. De partijen willen dit op een nieuwe manier financieren met onder meer opbrengsten uit vastgoedontwikkeling. Daardoor is de ontwikkeling van het gebied niet alleen afhankelijk van het bedrag dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bijdraagt.

Station Sloterdijk is al ruim dertig jaar oud. De omgeving, waar voorheen vooral kantoren te vinden waren, verandert de laatste jaren sterk. Tot 2040 komen er naar verwachting 5000 tot 7500 nieuwe woningen bij en het aantal reizigers neemt vermoedelijk eveneens flink toe, mede door de ontwikkeling van de wijk Haven-Stad ten noorden van het stationsgebied.