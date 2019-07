Vrijdagmiddag in oosten kans op wateroverlast

Het oosten van Nederland krijgt vrijdagmiddag mogelijk te maken met wateroverlast. Dat meldt Weeronline. Doordat de buien langzaam overtrekken, valt veel neerslag – lokaal tot 50 millimeter.

De dag begint vrijdag bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend ontwikkelen de buien zich en neemt de kans op onweer toe. Vooral in de oostelijke helft van het land komen in de middag stevige regen- en onweersbuien voort.

De buien verplaatsen zich langzaam, waardoor lokaal veel water kan vallen. Bij de buien kunnen ook flinke windstoten voorkomen. In het westen van het land is het droger en schijnt vaker de zon. De temperatuur stijgt in het westen naar maximaal 20 graden, in het oosten wordt het ongeveer 23 graden. Vrijdagavond wordt het op steeds meer plaatsen droog.

Dat de neerslag vooral in het oosten valt, komt goed uit: daar bevinden zich de droogste gebieden van Nederland. Het neerslagtekort in regio’s als Twente en de Achterhoek is opgelopen naar meer dan 200 millimeter. Echt effectief zijn de plensbuien echter niet: doordat de bodem is uitgedroogd, spoelt een groot deel van het water direct weg.