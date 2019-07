Aanhoudingen na ramkraak winkel Utrecht

Drie verdachten zijn aangehouden in verband met een ramkraak bij een pand aan de Europalaan. Het gaat om twee mannen van 21 en 20 en een jongen van 17. Bij de aanhouding zijn twee waarschuwingsschoten gelost.

De ramkraak vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.10 uur. Kort erna zag de politie de drie verdachten vluchten op twee scooters. Een van de twee scooters, met twee verdachten erop, kon worden klemgereden. Het voertuig viel daarbij en een van de verdachten raakte gewond. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De derde verdachte werd later aangehouden.

Volgens het AD is het getroffen pand een elektronicawinkel. De daders zouden telefoons, tablets en laptops hebben gestolen. De buit zouden ze op straat hebben achtergelaten terwijl zij vluchtten voor de politie.