Benaouf A. moet volle twaalf jaar uitzitten

Benaouf A., veroordeeld voor betrokkenheid bij een liquidatie in Antwerpen in 2012, komt niet voorwaardelijk vrij en moet ruim vier jaar extra in de gevangenis blijven. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald, op vordering van het Openbaar Ministerie (OM). A. heeft zijn voorwaardelijke vrijlating verspeeld, omdat hij het middelpunt was een een spectaculaire doch verijdelde ontsnapping uit de gevangenis in Roermond.

Voor de liquidatie kreeg A. twaalf jaar cel, waarvan hij er in elk geval acht moest uitzitten. In augustus 2020 zou hij in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. De zogeheten helikopterzaak heeft door dat perspectief een streep gezet.

Een groep mannen wilde A. op 11 oktober 2017 met een gekaapte helikopter uit de gevangenis bevrijden. A. ontkent dat hij de bevrijdingspoging op touw heeft gezet.

De politie wist door tijdig ingrijpen het kapen van de helikopter te voorkomen. Zij schoot een van de verdachten op de vlucht dood. A. werd direct overgeplaatst naar de extra beveiligde gevangenis in Vught en langdurig in isolatie gehouden.

Een aantal verdachten in de groep die A. zou hebben willen bevrijden, is vorig jaar veroordeeld. Omdat de straffen veel lager uitvielen dan geƫist, heeft justitie hoger beroep aangetekend. Het OM beraadt zich nog op de vraag of het A. voor de mislukte ontsnapping gaat vervolgen. Benaouf A. geldt al jaren als een sleutelfiguur in de aanhoudende oorlog in de onderwereld.