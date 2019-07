Curator belet onderzoek IJsselmeerziekenhuizen

Het onderzoek naar het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen stuit op verzet van de curatoren. Daardoor kan de onderzoekscommissie haar werk niet goed doen, schrijft zij aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

De curatoren, die het beheer over de Flevolandse ziekenhuizen overnamen en het bankroet afwikkelden, weigeren allerlei documenten met de door Bruins aangestelde commissie te delen. De onderzoekers krijgen die alleen als zij van tevoren beloven sommige partijen buiten schot te laten. Ook over het optreden van de curatoren zelf zou de commissie zich niet mogen buigen. Dat is voor de commissie “onacceptabel” omdat zij zo niet onafhankelijk te werk zou kunnen gaan.

Bruins doet een ultieme poging om de ruzie tussen de onderzoekscommissie en de curatoren op te lossen. Hij nodigt ze uit voor een gesprek.

Met het andere ziekenhuis dat afgelopen najaar op de fles ging, het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, werd de commissie het wel eens.