Drie steden vallen af in race om songfestival

Het aantal steden dat in de race is voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival wordt volgende week verkleind van vijf naar twee. Een woordvoerder van de NPO bevestigt berichtgeving met die strekking van de NOS. Er is nog geen keuze gemaakt welke drie huidige kanshebbers afvallen. Wanneer bekend wordt welke twee steden nog in de race zijn, kon hij nog niet zeggen.

Woensdag dienden Rotterdam, Maastricht, Utrecht, Den Bosch en Arnhem, hun bidbooks in bij de selectiecommissie van NPO, AVROTROS en NOS. Die controleert nu of de steden aan alle gestelde eisen voor de organisatie van het liedjesfestijn kunnen voldoen. Het gaat onder meer om de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie en bereikbaarheid. De commissie verwacht half augustus bekend te kunnen maken welke stad het songfestival mag organiseren.

In eerste instantie toonden negen steden hun belangstelling, maar Leeuwarden, Amsterdam, Den Haag en Breda lieten al eerder weten af te zien van de organisatie.

Nederland organiseert het Eurovisiesongfestival omdat Duncan Laurence de afgelopen editie won. Het festival was al vier keer eerder in ons land: in Hilversum (1958), Amsterdam (1970) en Den Haag (1976 en 1980).