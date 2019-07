Sportscholen zijn vaak onpersoonlijk en groot, aldus Debby Oppelaar, die vorig jaar maart The Workout Studio op de Albert Cuyp in Amsterdam is begonnen. Het is een kleine boutique ruimte zonder spiegels, met losse trainingsmaterialen en negentig procent vrouw. Ze is druk bezig met het zoeken naar een tweede locatie, want het wordt te klein. “Wij willen een toegankelijke sportstudio zijn waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Toen Debby klein was, heeft ze op hoog niveau geturnd. “Ik trainde acht uur per week en deed ook aan wedstijden. Sportief bezig zijn heb ik wel van huis uit meegekregen. Mijn moeder is ook heel sportief. Gezond leven en sporten is goed voor je, dat was de boodschap. Ik vond turnen heel leuk en heb dat tot mijn vijftiende gedaan. Toen ik ben gestopt, kwam ik vrij snel veel aan. Ik ben toen aerobiclessen gaan doen, om op die manier wat gezellige kilo’s kwijt te raken.”

“Daar kwamen steeds meer vrouwen op af”

Ze vond het sporten in de sportschool zó leuk, dat ze een opleiding is gaan doen zodat ze les kon geven. “Daarna heb ik nog sport management aan de HBO gedaan en ben ik mezelf blijven ontwikkelen als personal trainer door nieuwe opleidingen te doen. Ik ben bootcamp in het park gaan geven, waarbij je traint met je eigen lichaamsgewicht. Daar kwamen steeds meer vrouwen op af. Ik heb dat zeven jaar lang gedaan. Ik had op een gegeven moment een binnenruimte nodig omdat het drukker werd en we de hele dag door Amsterdam van Oost naar West naar parken gingen. Eén centrale plek waar we ook met regen en in de winter net zo enthousiast door konden trainen, dat was mijn droom. Toen ben ik de studio begonnen.”

Ze heeft heel bewust gekozen voor geen spiegels. “Ik wil geen machogedrag voor een spiegel en dat mensen de hele tijd hun lichaam checken. Ze mogen van mij ook niet alleen in hun sport beha sporten. Dit kan demotiverend zijn voor iemand met overgewicht die in dezelfde groepsles staat. Daarbij leidt het af en zorgt het voor vergelijken. Bij de ingang van de studio staat: “Wear a T-shirt, even if you have a sixpack.”

Er worden groepslessen en personal training gegeven bij The Workout Studio en ze komen bij bedrijven aan huis. “We krijgen veel aanvragen van bedrijven. We hebben gemiddeld vijftienhonderd verschillende mensen die bij ons sporten per maand. Daar zit altijd wel iemand tussen die op zijn of haar werk over ons vertelt. We geven momenteel yoga- en bootcamplessen aan tien bedrijven, zoals LinkedIn, Booking.com en KLM. Door het nieuwe werken is er veel meer flexibiliteit. We geven onder werktijd of in de lunchpauze les, maar we starten ook om half vijf met lessen.”

Extreme kant

Het valt Debby op dat mensen van alle leeftijden bewuster met hun gezondheid en bewegen bezig zijn. “Je ziet ook middelbare scholieren die naar de sportschool willen. Mijn vader sport nu ook, omdat de dokter had gezegd dat het goed voor hem is. Ik zie dat het meer geaccepteerd en gaaf is om een fit en gespierd lichaam te hebben. Vroeger hadden mensen daar wel een mening over, maar nu wil iedereen fit zijn. Daar zit ook wel een extreme kant aan. Dat zie je onder andere op Instagram. Meiden die leven om hun fitte lijf aan de wereld te laten zien En dan vooral onnodige afslankpillen of detoxthee hiermee willen verkopen als influencer. Er wordt veel vergeleken.”

Vergelijken is iets dat Debby lange tijd ook heeft gedaan. “Ik heb ook een sixpack gehad, maar toen was het nog niet goed genoeg. Nu heb ik dat niet meer en zit ik tien keer lekkerder in mijn vel. Ik krijg regelmatig een mail van meiden die tien kilo willen afvallen. Dan heb ik ze nog niet eens gezien. Dan vraag ik wel: waarom wil je dat? Kilo’s zeggen niets. Ik doe altijd een intake met personal training klanten en probeer dan eerder te kijken naar een gezond vetpercentage of fysieke goals zoals pullups, in plaats van alleen maar naar de weegschaal te kijken.

“Er zijn vrouwen die al vijf jaar bij mij sporten”

Als iemand heel dun is, ga ik die niet begeleiden om af te vallen, wel om fitter en sterker te worden. Mensen met een eetstoornis sturen we door naar een professional.”

Haar studio is zo klein, dat er hechte vriendschappen ontstaan tussen collega’s, klanten en trainers. “Er zijn vrouwen die al vijf jaar bij mij sporten. We kunnen gemiddeld groepen van zestien personen hebben. Als er dan ook nog vier personal trainers binnen zijn, is het druk. Ik zou graag een tweede locatie willen, het liefst een combinatie met fysiotherapie. Ik ben ervan overtuigd dat je met aanpassingen kan blijven bewegen, ondanks een blessure. Dat werkt goed samen. Ik heb sinds kort een manager aangenomen, waardoor ik meer tijd heb voor nieuwe concepten en ideeën. En voor een nieuwe locatie.”