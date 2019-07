Leijtens voor tweede keer baas marechaussee

Hans Leijtens is voor een tweede keer benoemd tot commandant van de Koninklijke Marechaussee. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie kan zich niet herinneren dat eerder een krijgsmachtonderdeel twee keer dezelfde baas heeft gehad.

Leijtens werkt momenteel bij de NAVO. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden na de verwoesting door orkaan Irma. Eerder was hij baas van de Belastingdienst. Van 2012-2015 voerde hij het bevel over de marechaussee.

Er is geen speciale reden om Leijtens opnieuw te benoemen, aldus de woordvoerder. Een eerste sollicitatieronde leverde geen kandidaat op, waarna de zoektocht is verbreed. Daar kwam Leijtens uit rollen. Hij neemt op 2 september het commando over van luitenant-generaal Harry van den Brink, die hem in 2015 opvolgde.

De marechaussee houdt zich onder meer bezig met grensbewaking, militaire politietaken en beveiliging van belangrijke objecten en personen. Er werken ruim 6200 mensen bij de organisatie.