Merendeel verdachten liquidaties blijft vast

De rechtbank Amsterdam heeft vrijdag bepaald dat het merendeel van de verdachten in het proces-Marengo voorlopig in voorarrest blijft. Een reeks verzoeken van advocaten tot al dan niet voorlopige beëindiging daarvan werd in één geval gehonoreerd. Verdachte Bagdad El H. mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Voor zes anderen geldt dat zij voorlopig in de cel moeten blijven.

Het proces-Marengo omvat de berechting van zestien verdachten, inclusief de voortvluchtige Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. De groep wordt – in wisselende samenstelling – verdacht van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Elf verdachten zitten nog vast. De rechtbank rondde vrijdag een drie dagen durende, inleidende zitting af.

Justitie beschouwt Taghi als de onbetwiste leider van de “geoliede moordorganisatie”, die meedogenloos zou hebben afgerekend met verraders, afvalligen en schuldenaars.