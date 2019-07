North Sea Jazz trapt 44e editie af

De 44e editie van het North Sea Jazz Festival is vrijdagmiddag begonnen: Rotterdam Ahoy heeft de deuren geopend voor drie dagen muziek. Zo’n 1300 artiesten geven 150 optredens op vijftien podia. Het festival verwelkomt ruim 70.000 fans. Festivaldirecteur Jan Willem Luyken is tevreden over de programmering. “Het blijft ongelofelijk hoeveel goeie muziek we hebben op die halve vierkante kilometer in Rotterdam.”

Op het programma vrijdag staan oudgedienden als de 91-jarige componist/arrangeur Burt Bacharach, zanger/pianist Joe Jackson (64), soulzangeres Anita Baker (61), de Braziliaanse zanger Gilberto Gil (77), toetsenist Jasper van ’t Hof (72) en drummer Steve Gadd (74). Verder zijn er optredens van onder meer Diana Krall, José James met het Noordpool Orkest, funkband Tower of Power en het kwartet van de Chileense tenorsaxofoniste Melissa Aldana. Artist in residence is toetsenist Robert Glasper, die vanwege die erenaam meerdere concerten geeft.

Ook in de straten, clubs en in de metro van de Maasstad is het al enkele weken feest, met het voorafgaande festival North Sea Round Town.