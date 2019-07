Rapport: fouten gemaakt rond Ajax-Juventus

De gemeente Amsterdam en de politie hebben meerdere fouten gemaakt rond de Champions League-wedstrijd in april tussen Ajax en Juventus. Dat concludeert het COT, het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, in een rapport. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft vrijdag in een brief de gemeenteraad geïnformeerd.

Volgens het COT is het met name misgegaan in de aanloop naar de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Toen organiseerden duizenden voetbalfans een zogenoemde Entrada, een sfeeractie die gepaard gaat met vuurwerk en gezang. Deze sfeeractie escaleerde toen de politie waterkanonnen inzette en op paarden door de mensenmassa reed. Tientallen voetbalsupporters en agenten raakten gewond. Ook werden verscheidene mensen opgepakt. Het COT concludeert dat de politieacties buiten proportie waren, ook al was het vuurwerk verboden.

Daarnaast onderschrijft het COT in zijn rapport de risico’s die een Entrada met zich meebrengt. Het vindt het gebruik van waterkanonnen soms geoorloofd, maar dan moeten ze op voorhand niet pontificaal aanwezig zijn. Dit was bij Ajax-Juventus wel het geval, en leidde uiteindelijk tot negatieve reacties bij supporters.

Halsema erkent de bevindingen uit het rapport en pleit voor een betere communicatie in de toekomst tussen de betrokken partijen. Daarnaast maakt ze in de raadbrief excuses aan de onschuldige supporters die gewond raakten door het politieoptreden, maar noemt ze ook het geweld tegen agenten “volstrekt onacceptabel”.