Akerboom trekt zich kritiek op politie aan

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie trekt zich de kritiek op het werkklimaat binnen het korps aan. In een blog aan de leden van het politiekorps reageert hij zaterdag op een artikel in NRC, waarin gezegd wordt dat er sprake zou zijn van discriminatie en seksuele intimidatie bij agenten.

De krant haalde vrijdag politiecoach Carel Boers aan, die zegt herhaaldelijk aan de bel te hebben getrokken om misstanden aan te kaarten, maar dat daar door de leiding niets mee is gedaan. Boers schrijft in een brief aan de korpschef en aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat dit de reden is dat hij per direct ontslag neemt.

“Ik ben geschrokken van de persoonlijke verwijten aan mij en aan het hele korps. Dit soort berichtgeving raakt niet alleen mij maar iedereen binnen de politie”, schrijft Akerboom in zijn blog.

“Voor ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag is binnen de politie geen plaats. Collega’s die daar het slachtoffer van worden en dat (durven te) melden verdienen de steun van iedereen in het korps. Leidinggevenden voorop”, schrijft de korpschef. “Er mag dus geen beeld ontstaan van politiemensen waar discriminatie en uitsluiting gemeengoed zouden zijn, of dat overal sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dat is niet zo en tegen dat beeld verzet ik me”.

Maar Akerboom erkent dat er wel iets mis is: “Binnen het korps is helaas nog niet overal sprake van de veilige en inclusieve werkcultuur die nodig is. Maar er is ook al veel gedaan. Bij de instroom van nieuwe collega’s wordt vol ingezet op diversiteit. Qua achtergrond, opleiding en cultuur.”