Leiden even terug naar de tijd van Rembrandt

De Leidse Rembrandt Dagen brengen de stad op 13 en 14 juli 350 jaar terug in de tijd. Het Pieterskwartier is omgetoverd tot een 17e-eeuwse omgeving en ook in de rest van de stad zijn er activiteiten. Dat gebeurt in het Rembrandtjaar, waarin het leven van de in Leiden geboren en getogen schilder centraal staat.

In het Pieterskwartier brengen honderden figuranten in authentieke kleding Leiden terug naar de periode dat Rembrandt er woonde. Ongeveer 25 naaisters zijn daar heel druk mee geweest. In de straten worden zo veel mogelijk verkeerspalen afgedekt en ondernemers is gevraagd hun etalages te versieren.

In de avonduren neemt de horeca het festival over. Een van de initiatiefnemers, Peter Labruj√®re: “Daarmee willen we laten zien dat Rembrandt eigenlijk een hele gewone jongen was en als hij nu had geleefd, zouden wij met hem in de kroeg zitten. Want zuipen kon hij.”