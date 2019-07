Maanlanding ook in Nederland herdacht

Op meerdere plekken in Nederland wordt stilgestaan bij de historische maanwandeling van Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Het is volgend weekend precies 50 jaar geleden dat zij voet op de maan zetten.

Het Concertgebouw in Amsterdam brengt twee concerten, op zaterdag 20 en op zondag 21 juli, de dagen van de maanlanding. Astronaut André Kuipers vertelt er over de ruimte, begeleid door muziek van het Symfonieorkest Vlaanderen.

In het Museon in Den Haag is een stuk maansteen te zien. Die mag ook worden aangeraakt. In filmzaal Omniversum ernaast draait de film Apollo 11. Die bestaat uit originele archiefbeelden van de voorbereiding, de lancering, de reis naar de maan en terug en de ontvangst op aarde. De IMAX-film wordt vertoond op een rond scherm van 840 vierkante meter. Ook in enkele andere bioscopen is de film te zien.

In het ruimtemuseum Space Expo in Noordwijk zijn onder meer een stuk maansteen en wat gereedschap en apparaten van de maanwandelaars te zien. Het Nationaal Ruimtevaart Museum in het Aviodrome in Lelystad heeft ook een tentoonstelling over de maanlanding,