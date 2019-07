Nieuwe Kerk klaar voor reis in de tijd

De Nieuwe Kerk in Amsterdam opent zaterdag de deuren voor de zomerexpositie Reis in de tijd. De hele kerk is open voor het publiek, ook bijzondere plekken zoals de Kerkmeesterskamer en de ruimte achter het grootste historische orgel van Nederland.

Met video’s, projecties, audiotour en elke dag orgelconcerten kan de bezoeker zeshonderd jaar geschiedenis beleven. “Een reis langs middeleeuwse geheimen, de Beeldenstorm, koninklijke ceremonies, vrijgevochten stedelingen en de Hollandse admiraals die hier begraven liggen”, zoals de Nieuwe Kerk aanprijst.

Ook zijn er speciale ‘rainbow concerts’ tijdens de Pride Amsterdam op zaterdag 27 en maandag 29 juli, met muziek van onder meer Corelli, Händel, Lully en Saint-Saëns.

De tentoonstelling is tot en met 14 september te zien.