ANWB waarschuwt voor vakantiedrukte buitenland

De ANWB waarschuwt vakantiegangers die dit weekend willen vertrekken voor extra drukte op de wegen. Vooral in het buitenland kan het druk worden. In de regio Midden-Nederland begint vrijdag de zomervakantie. Het is de derde en laatste regio waar de scholen hun deuren tijdelijk sluiten.

Op vrijdag en zaterdag verwacht de ANWB veel files in Belgiƫ. In Frankrijk en Duitsland is het waarschijnlijk zaterdag het drukst. In Zwitserland en Oostenrijk voorziet de ANWB veel vertraging bij de Gotthardtunnel en Karawankentunnel. Bovendien wordt vakantieverkeer in Oostenrijk dit weekend geweerd van de lokale wegen in Tirol en het Salzburgerland, waardoor het drukker is op de snelwegen.

De ANWB verwacht in Nederland vooral vrijdag drukte rond Nijmegen in verband met de slotdag van de Vierdaagse. Bovendien zijn er wegwerkzaamheden op de N325.