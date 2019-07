Droog begin Nijmeegse Vierdaagse verwacht

De Nijmeegse Vierdaagse begint met gunstig weer voor de deelnemers. Dinsdag en woensdag is het droog en zijn de temperaturen aangenaam, meldt Weeronline.

Dinsdagochtend om 04.00 uur vertrekken de eerste deelnemers voor de 103de editie van het wandelevenement. Het is dan droog, wisselend bewolkt en een graad of 12. Gedurende de dag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. Er waait een zwakke tot hooguit matige noordwestenwind. De maximumtemperatuur van 22 graden wordt pas aan het einde van de middag bereikt. Veel wandelaars zijn dan al gefinisht.

Ook woensdag blijft het droog. Het wordt iets warmer en de zon laat zich wat vaker zien. Tijdens de laatste twee wandeldagen neemt de kans op regen en een onweersbui toe. Bovendien wordt het met temperaturen boven de 25 graden flink warm.