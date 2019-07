Eerste zitting moordverdachte Thijs H.

De rechtbank in Maastricht heeft op 16 augustus de eerste zitting van drievoudig moordverdachte Thijs H. gepland. De 27-jarige Hagenaar wordt verdacht van het doden van een vrouw in de Scheveningse Bosjes en van het doden van een vrouw en man op de Brunssummerheide.

Het gaat om een zogeheten pro-formazitting, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Er wordt tijdens de zitting gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de verdere planning. H. mag daarbij aanwezig zijn, maar is dat niet verplicht.

H. zou op zaterdag 4 mei een vrouw hebben gedood in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Een paar dagen later, op dinsdag 7 mei, zou hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en een vrouw hebben omgebracht.