Explosief weg, Botermarkt Haarlem vrijgegeven

De Botermarkt in Haarlem is maandag twee uur afgezet geweest nadat daar een explosief was aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om een handgranaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het ding meegenomen en brengt het op een veilige plek tot ontploffing.

Even voor 11.00 uur is het gebied vrijgegeven. Gebouwen op en rond de Botermarkt waren door de politie niet ontruimd.

In de nacht van zaterdag op zondag raakte op de Professor Donderslaan in Haarlem een geparkeerde auto zwaar beschadigd door een explosie. De klap was in de wijde omgeving te horen. Bij het onderzoek schakelde de politie een explosievenexpert in. Of er een verband is tussen beide voorvallen, kon de politiewoordvoerster maandag nog niet zeggen. “Er is vooralsnog niet een bepaalde link.”