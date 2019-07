Identiteit drie relschoppers Eindhoven bekend

De politie heeft afgelopen weekend de identiteit kunnen vaststellen van nog drie relschoppers bij een demonstratie van Pegida op 26 mei in Eindhoven. Dat is volgens de politie gebeurd aan de hand van tips en herkenning door collega’s.

Vorige week heeft de politie foto’s van in totaal dertien verdachten gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan meldde een 13-jarige jongen zich bij de politie. Zijn foto is verwijderd. Dat geldt ook voor de beeltenissen van de drie van wie de identiteit nu bekend is.

Anti-islambeweging Pegida demonstreerde op 26 mei bij de Al Fourqaan-moskee. Daarbij braken rellen uit. Vanuit een grote groep van voornamelijk Turks-Nederlandse jongeren werden stenen gegooid naar de demonstranten en de politie, die noodgedwongen de demonstratie moest afbreken.

Tijdens de rellen arresteerde de politie al tien verdachten van 14 tot en met 32 jaar. Camerabeelden brachten de politie op het spoor van nog eens dertien verdachten.